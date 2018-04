In Ebern tagt der Bauausschuss

Die Mitglieder des Umwelt- und Bauausschusses treffen sich am Mittwoch, 11. April, um 17 Uhr am Ämtergebäude zur Abfahrt zur Besichtigung der Kläranlage. Es schließt sich eine Sitzung im Ämtergebäude an. Das Gremium beschäftigt sich dabei mit einem Bauantrag der Firma Valeo über die Änderung von Werbeanlagen im Kapellenstegsweg und in der Andreas-Humann-Straße 2 in Ebern. Weitere Themen sind der Abbau des Halteverbots in der Losbergstraße sowie die Anbringung eines Halteverbotes in der Lützeleberner Straße, Höhe der Ausfahrt Adalbert-Stifter-Straße. red