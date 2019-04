In Ebermannstadt ist viel geboten

Am Mittwoch, 1. Mai, kann in Ebermannstadt viel unternommen werden.

Um 10 und 14 Uhr startet die Museumsbahn Ebermannstadt - Behringersmühle in die Dampfbahnsaison. Um 16 Uhr fährt die historische Diesellok durchs Wiesenttal. Die Abfahrt ist am Bahnhof Ebermannstadt. Ein Blick hinter die Kulissen der Dampfbahn kann bei einer Lokschuppenführung geworfen werden, die um 12.30 Uhr am Bahnhof beginnt. Zum Tag der offenen Tür lädt die Feuerwehr Ebermannstadt ab 10 Uhr ein. Am Feuerwehrhaus am Kalkwerk 5 ist ein unterhaltsames Programm mit Frühschoppen und Weißwürsten, Mittagstisch, Geräte- und Fahrzeugschau, Schauübungen am Nachmittag und verschiedenen Spielangeboten für Kinder vorgesehen.

Zur "Hofladen-Tour 2019" lädt unter anderem der Brennerei-Hofladen Kormann zum Steig 2 in Moggast von 10 bis 17 Uhr ein.

In der Hauptstraße in Ebermannstadt kann ab 10.30 Uhr beim Floh- und Sammlermarkt gestöbert werden.

Die 22. Oberfränkischen Malertage sind zu Gast in Ebermannstadt. Im Heimatmuseum kann von 14 bis 17 Uhr die Werkschau mit den gemalten Ansichten aus verschieden Orten Oberfrankens besucht werden. Eintritt und weitere Infos unter www.heimatmuseum.ebermannstadt.de.

Ab 17 Uhr gibt es Livemusik mit den "Gunzendorfer Musikanten" im "Wiesent-Garten" in Ebermannstadt. red