In dunklen Momenten kann es hell werden

Jugendliche aus vier Gemeinden machten sich dieser Tage auf den Weg zum ökumenischen Kreuzweg der Jugend. Die evangelischen Kirchengemeinden Fischbach, Seibelsdorf und Unterrodach, die katholische Gemeinde Höfles, Oberrodach, Zeyern und der Christliche Verein junger Menschen (CVJM) Marktrodach begingen gemeinsam den Kreuzweg. Dieser begann in der evangelischen Michaelskirche in Unterrodach und führte über Stationen in Unterrodach und Oberrodach zur katholischen Kirche. Jugendliche der verschiedenen Gemeinden gestalteten die Stationen des ökumenischen Kreuzweges der Jugend, der in diesem Jahr unter dem Motto "Ans Licht" stand, mit Bildern des Fotografie-Künstlers Ben Willikens.

Bilder und Texte thematisierten Orte des Lebens, der Ängste, Sorgen, Nöte und der Gebrochenheit, der Verzweiflung und der Leere, in denen Menschen Jesus auf seinem Kreuzweg begegnen können.

Ein Licht entzündet

Bei der letzten Station in der katholischen Kirche Heilig-Kreuz durfte jeder der über 40 jugendlichen Teilnehmer ein Licht entzünden als Zeichen dafür, dass es auch in dunklen Momenten des Lebens hell werden kann durch Gottes Licht, durch ein Gebet und durch die Gemeinschaft mit Jesus.

Der Kreuzweg mündete in ein liebevoll zubereitetes Fastenessen im Pfarrsaal.

Beteiligt und verantwortlich waren Kaplan Andreas Stahl, Pfarrerin Alina Ellgring, Pfarrer Matthias Rückert, CVJM-Vorsitzender Chris Eichler und Pfarrer Andreas Krauter. red