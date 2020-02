In dunkle und raue Welten abdriften

Die achte Auflage der Lesereihe "Redwitz liest" findet ihren Auftakt am morgigen Dienstag, mit dem Autor Werner Karl. Beginn ist um 19.30 Uhr im Bürgerhaus.

Werner Karl, geboren in Nürnberg, schreibt Romane und Storys im Bereich der fantastischen Literatur. Besonders haben es ihm die Genres Dark-History-Fantasy, Fantasy allgemein und Science-Fiction angetan. Mehrere seiner Kurzgeschichten finden sich in diversen Anthologien. Auch in der Autoren-Fachzeitschrift "FEDERWELT" erschien ein Artikel von ihm. Für mehrere Jahre war er Chefredakteur einer deutschen Online-Rezensionsplattform.

Der Autor arbeitet im Hauptberuf in der Druckindustrie und lebt mit seiner Familie in Franken. In seinem neuen Buch "Driftworld" erlebt man eine raue Welt. Der Alltag ihrer Bewohner ist geprägt vom Alun, dem allgegenwärtigen Meer, auf dem die Überreste zerschlagener Kontinente als zahllose und schwimmende Inseln driften, den Winden und Strömungen ausgeliefert und der Grausamkeit König Rhazors, der seinen Machtanspruch darauf begründet, dass sein Königreich auf einem der letzten stabilen Orte Driftworlds liegt: der Insel Quorr.

Eine weitere wichtige Person ist der junge Zauberer Ceanag. Und als ob das noch nicht Bedrohung genug wäre: In den Tiefen des Aluns werden zunehmend riesige Schatten gesehen. Es wird gemunkelt, dass die furchterregenden Wesen aus den Legenden wiedergekehrt seien.

Veranstalter sind das Quartiersmanagement und die Gemeinde. Karten gibt es im Vorverkauf im Bürgerbüro sowie an der Abendkasse. Die Bewirtung an der Veranstaltung übernimmt der FCN Fanclub Frankenstolz Redwitz 07. che