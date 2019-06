In die Wohnung der Ex eingebrochen

Eine 21-Jährige meldete am Sonntag um 22 Uhr einen Hausfriedensbruch. Da die junge Frau ihren Ex-Lebensgefährten nicht in die Wohnung in der Goethestraße gelassen hatte, verschaffte sich dieser unerlaubten Zugang zur Wohnung, indem er ein Badfenster gewaltsam öffnete. In der Wohnung kam es zu Handgreiflichkeiten, weswegen die 21-Jährige später über Schmerzen am Kopf sowie im Gesicht klagte. Der Ex-Freund nahm den Haustürschlüssel an sich und verschwand aus der Wohnung. Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels konnten den 26-Jährigen in der Nähe aufspüren, den Wohnungsschlüssel sicherstellen und ihm Kontaktverbot sowie Platzverweis erteilen. Der Sachschaden an dem Badfenster beläuft sich auf rund 100 Euro. pol