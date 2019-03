Der Bund Naturschutz und der Freundeskreis Nationalpark Nordsteigerwald laden für den Sonntag, 7. April, zu einer Tagesexkursion in die Welterberegion Wartburg-Hainich nach Thüringen ein. Auf dem Programm steht eine zweieinhalbstündige Wanderung im Nationalpark Hainich. Anschließend besuchen die Teilnehmer das Weltkulturerbe Wartburg in Eisenach. Bei Kaffee und Kuchen in einer Gaststätte gibt es Möglichkeit zur Diskussion mit Vertretern der Kommunalpolitik und des Tourismus. Die Busfahrt ist kostenfrei, Kosten für Verpflegung und die Führung in der Wartburg müssen selbst getragen werden. Zustiegsmöglichkeiten bestehen in Untersteinbach (6.30 Uhr), in Ebrach (6.45 Uhr) und Gerolzhofen (7.10 Uhr). Rückankunft im Steigerwald ist laut Angaben der Organisatoren voraussichtlich zwischen 21 und 22 Uhr an den oben genannten Punkten. Die Abfahrtzeiten können sich noch geringfügig ändern, und deshalb ist eine verbindliche Anmeldung unter der Telefonnummer 0911/8187821 oder via E-Mail an landwirtschaft-wald@bund-naturschutz.de nötig. Unter diesen Kontaktdaten gibt es auch nähere Informationen zu der Fahrt. red