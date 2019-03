In die Vogelwelt des Life-Natur-Gebietes

Die Vogelwelt der Feuchtgebiete und renaturierten Baggerseen bei Trieb können Interessierte bei einer Wanderung der Umweltstation Weismain mit Bernd Flieger am Sonntag, 24. März, kennenlernen. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Eingang zum Kieswerk Schramm bei Trieb an der B 173. Eine Teilnehmergebühr für Erwachsene wird erhoben, Kinder sind frei. red