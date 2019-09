Der Kreisjugendring Forchheim bietet in Kooperation mit dem HC Forchheim ein Cricket-Training für Jugendliche ab 14 Jahre am Freitag, 27. September, an. Cricket ist eine Mannschaftssportart, die schon bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgt werden kann und hauptsächlich in den Ländern des Commonwealth ausgeübt wird. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Sportplatz der Sportinsel Forchheim. Die Teilnahme am Schnuppertraining ist kostenfrei. red