Die Wandergruppe des Awo-Treffs unter Leitung von Barbara Scheele trifft sich diesmal am Mittwoch, 31. Juli, um 12.20 Uhr am Treff. Die Gruppe startet dann mit der Buslinie 3 um 12.40 Uhr bis Dörfles/Alte Ziegelau. Die Tour führt dann in die Rosenau und an der Itz entlang nach Oeslau. Einkehr ist im Bistro Streng geplant. Anmeldungen sind unter Telefon 09561/ 94415 erbeten. red