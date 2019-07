Am Ende der Bahnreise in die neuen Museen in Regensburg konnte Kreisheimatpfleger Werner Eberth feststellen, dass die 260. Studienfahrt für die Teilnehmer die seit langem günstigste war.

Mit Bayern-Tickets waren die Teilnehmer an die Donau und zurück gereist. Außerdem war (bis 30. Juni) der Eintritt für die Besucher der Dauerausstellung "Wie Bayern Freistaat wurde und was ihn so besonders macht" frei. Der Besuch der angeschlossenen Panorama-Schau "Was vorher geschah", vorgestellt von dem Schauspieler und Moderator Christoph Süß, bleibt kostenlos.

Beim Besuch zeigte sich, dass die Beschilderung durch die Ausstellung verbessert werden muss. Bei dem starken Besuch waren Markierungen am Boden meist nicht zu erkennen. Dagegen waren die Ausstellungsobjekte für die Geschichte Bayerns von 1819 bis 2019 sehr aufschlussreich. Zum Schluss besichtigten die Teilnehmer noch die Regensburger Altstadt. kew