In die Einbahnstraße falsch eingefahren

Da wurde es eng: Am Freitag ist um kurz nach 11 Uhr eine 84-jährige Autofahrerin entgegengesetzt in eine Einbahnstraße eingefahren. Sie befuhr die Goethestraße in Richtung Süden und bog an der Kreuzung Zinkenwehr nach links in Richtung Albertsplatz ab. Eine entgegenkommende vorschriftsmäßig fahrende 38-Jährige hielt sich zwar äußerst rechts, konnte aber eine Berührung der beiden Fahrzeuge nicht verhindern. Der Seat der Unfallverursacherin blieb unbeschädigt. Am Toyota der 38-Jährigen entstand ein Lackschaden an der linken Frontseite von etwa 500 Euro.