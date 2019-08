In Deutschland herrscht Glaubens- und Gewissensfreiheit

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben", sagt Jesus Christus nach der Überlieferung des Johannes- Evangeliums (Joh 14, 6) über sich selbst. Das kann man glauben. Oder auch nicht.

In Deutschland dürfen wir glauben, was wir wollen. In diesem Monat ist die "Weimarer Verfassung" 100 Jahre alt geworden. Die Nationalversammlung, die im Februar 1919 gewählt worden war, hatte sie am 31. Juli beschlossen, am 11. August wurde sie unterzeichnet, und mit ihrer Verkündigung am 14. August 1919 trat sie in Kraft.

In Berlin gab es damals Unruhen, deshalb war der Versammlungsort in Weimar, und die erste demokratische Verfassung Deutschlands bekam so ihren Namen. Viele Rechte und Regelungen der Weimarer Verfassung sind später in das Grundgesetz der BRD übernommen worden.

Auch die Garantie der vollen "Glaubens- und Gewissensfreiheit" (Artikel 135). Niemand darf wegen seines Glaubens verfolgt werden oder Nachteile haben.

"Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben", sagt Jesus Christus nach der Überlieferung des Johannes- Evangeliums (Joh 14, 6) über sich selbst. Viele Menschen in allen Ländern der Welt haben die Erfahrung gemacht, dass das stimmt: Dass der Glaube an Jesus Christus uns die Tür zum allmächtigen Gott, die Tür zum himmlischen Vater öffnet.

Dass der Versuch, Jesus Christus nachzufolgen, ein gutes und sinnvolles Lebenskonzept ist. Dass es Gott gibt und wir ihn durch seinen Sohn Jesus Christus kennenlernen dürfen.

In Deutschland dürfen wir glauben, was wir wollen. Auch unserem Herrn Jesus Christus, wenn er sagt: "Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben".

Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen

Jürgen Blechschmidt, evangelischer Dekan in Rügheim