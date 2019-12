Herzogenaurach 25.11.2019

In der Werkstatt für Knusperhäuschen

"Knusper, knusper Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?" - heißt es am Mittwoch, 18. Dezember, im "Generationen.Zentrum" in Herzogenaurach. Denn dann dürfen sich Interessierte gemeinsam auf die ...