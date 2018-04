In der Welt zu Hause

Sie sind echte Coburger Gewächse und lieben ihre Heimatstadt. Wolfgang und Edda Schwanert sind aber auch leidenschaftliche Kosmopoliten. Sie haben verschiedene Kontinente kennengelernt. Daran war nicht nur ihre Reiseleidenschaft schuld. Sie lebten viele Jahre in Argentinien und in Spanien.

Edda Schwanert kam am 22. Januar 1939 als vierte Tochter ihrer Eltern Ludwig und Rosa Bonnewitz auf die Welt. Wolfgang Schwanert kam am 18. November 1931 als erster von zwei Söhnen des Schmiedemeisters Alfred und seiner Ehefrau Ilse in Weidach zur Welt. Schon mit 17 Jahren packte ihn das Fernweh. Er zog zu Verwandten in Argentinien, um dort zu leben und zu arbeiten. Eddas Arbeitsleben begann beim Modehaus Schwanert. Dort lernte sie auch ihren Wolfgang kennen, der beim Wetterhäuschen auf dem Schlossplatz die entscheidende Frage stellte: "Na, was issn jetzt mit uns zwä?" Die beiden gingen gemeinsam ins Theater, und in Coburg war die Bombe geplatzt. Eine Freundin von Geschäftsinhaberin Irmgard Schwanert saß zwei Reihen hinter den jungen Leuten. Das Geheimnis war kein Geheimnis mehr. Am 12. April 1958 gaben sich Wolfgang Schwanert und Edda Bonnewitz auf dem Standesamt in Weidach und in der Salvatorkirche in Coburg das Ja-Wort.

Das Fernweh schlug wieder zu. Die nächsten sechs Jahre lebten die jungen Schwanerts in Buenos Aires. Zu zweit waren sie nach Argentinien gekommen, zu viert kehrten sie nach Deutschland zurück, zusammen mit den ersten beiden Töchtern, Silvia und Monica. Die politische Lage war komplexer geworden. In Coburg kam 1965 die dritte Tochter Elisabeth auf die Welt.

Wolfgang Schwanert war zunächst bei der Stadt Coburg beschäftigt. Später wechselte er zum Arbeitsamt. Da er und seine Frau ja gut Spanisch konnten, versetzte ihn das Arbeitsamt von 1972 bis 1974 nach Madrid. Seine Aufgabe dort war es, spanische Gastarbeiter anzuwerben. Später arbeitete Wolfgang Schwanert noch bei den Arbeitsämtern in Neustadt und Coburg. Edda Schwanert absolvierte ab 1979 noch eine Altenpflegeausbildung in Bamberg. Bis zur Rente war sie in diesem Beruf tätig. 1977 bauten sie ein Haus in Weidach. Seit 2007 bewohnen sie eine Eigentumswohnung im Stadtteil Ketschendorf. mako