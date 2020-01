In der Welt der Musicals

"Best of Musicals unplugged" heißt das neue Bühnenprogramm der Musikgruppe "Dreyklang and friends". Sie präsentiert Highlights aus den besten Musicals in einem Konzert der Kulturamts Haßfurt am Freitag, 7. Februar, um 20 Uhr in der Stadthalle in Haßfurt. Mit Charme und Witz verbinden sich leidenschaftliche Balladen, Solo- und Duett-Darbietungen, Rock und Pop. Anspruchsvolle Titel aus Weltmusicals wie "Tanz der Vampire", "Tabaluga" oder "König der Löwen" sowie Hits von Abba und Udo Lindenberg stehen auf dem Programm. Karten gibt es im Kulturamt Haßfurt, Telefon 09521/688228. Foto: Frank Busch