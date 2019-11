In der Welt der Bücher

Dieser Tage fand der Leseabend für Kinder von Vorschule bis sechster Klasse in Knetzgau statt. 30 Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren folgten der Einladung und erlebten einen abwechslungsreichen Abend rund um die Themen "Lesen" und "Bücher". Damit war der Leseabend wieder ein voller Erfolg und ausgebucht, wie die Gemeinde schilderte.

Los ging es für die verschiedenen Gruppen in der Bücherei. Dort erklärten Mitarbeiterinnen den kleinen Gästen die Abläufe. Natürlich konnten die Buben und Mädchen ausgiebig stöbern und mit ihrem Büchereiausweis auch Bücher ausleihen.

In einer eigens eingerichteten Kuschelecke machten es sich die Kinder beim Vorlesen von Geschichten mit Decken und Kissen gemütlich. Die ehrenamtlichen Gruppenleiter hatten passende Geschichten für jede Altersgruppe ausgesucht und trugen sie vor. Der Bastelspaß kam auch nicht zu kurz.

Erfreulich war, dass viele Kinder aus Vorschule und erster Klasse teilnahmen und neue ehrenamtliche Lesepaten mitwirkten. So kann die Gemeinde auch nächstes Jahr einen Leseabend veranstalten, an dem sich die Räume der Mittagsbetreuung und die Bücherei wieder in eine Lesehöhle verwandeln. red