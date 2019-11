In der Welt der Blutbrustpaviane und des abessinischen Wolfs

Unter dem Motto "Afrika, ein vergessener Kontinent?" bereist das Biologen-Ehepaar Zick aus Erlangen seit vielen Jahren die afrikanischen Länder entlang des großen afrikanischen Grabe nbruchs (Rift Valley).

Nach ihren Erlebnissen in Kenia und Uganda setzen sie ihre Reise fort und landen in Äthiopien, ein einzigartiges Land, geprägt von landschaftlicher und kultureller Vielfalt: Auf den Inseln im Tana-See besuchen sie Klöster und Kirchen, deren Ursprünge bis ins 14. Jahrhundert zurückreichen.

Eine Hochgebirgswanderung führt sie in die Welt der Blutbrustpaviane, des abessinischen Wolfs und Steinbocks. In Aksum, dem historischen und religiösen Zentrum Äthiopiens, dürfen sie ein großes Pilgerfest miterleben und im Gheralta-Gebirgsmassiv wandern sie zwei Tage lang zu abgelegenen Dörfern, um das einfache Leben der Bauern näher kennenzulernen. Von über 4000 Meter geht es dann zum tiefsten Punkt des Kontinents, 160 Meter unter den Meeresspiegel: Auf einer Expedition in die Danakil Wüste übernachten sie neben Kamel-Karawanen und können verfolgen, wie unter extremen Bedingungen und mit archaischen Methoden Salz abgebaut wird.

In Dallol erleben sie unwirkliche/fantastische, farbige Salzstrukturen und als Höhepunkt nähern sie sich bis auf wenige Meter einem brodelnden Lavasee, der kurz vor dem Ausbruch steht. Der Vortrag zeigt jedoch nicht nur die landschaftlichen Höhepunkte, sondern bringt auch in vielen menschlichen Begegnungen die Probleme des Landes zur Sprache. In dem live kommentierten Vortrag erzählen sie in großartigen Bildern, untermalt mit stimmungsvoller Musik, ihre Erlebnisse im Norden von Äthiopien.

Am Donnerstag, 28. November, um 19.30 Uhr ist Herbert Zick mit seiner Reisevision "Äthiopien" zu Gast bei der Fotogruppe. Der Vortrag findet im "Angerstübla" in der Angerstraße 57 in Bad Staffelstein statt. Der Eintritt ist frei. red