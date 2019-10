Martin Engelmann lässt sein Publikum am Donnerstag, 24. Oktober, an einer großartigen Bilderreise teilnehmen, auf den Spuren der letzten großen Geheimnisse Perus. Die Reportage "Peru - in der Weite der Anden" beginnt im "Skandinavier" (Kanonenweg 50A) um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf beim Skandinavier oder an der Abendkasse ab 19 Uhr. red