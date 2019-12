In der VHS ist Weihnachten international

In der Badgasse 4, dem Quartier der Herzogenauracher Volkshochschule (VHS), wird es in der Vorweihnachtszeit mit weihnachtlichen Gesängen von "Alle Jahre wieder" und "Stille Nacht" stets sehr feierlich. Viele Kurse gestalten die letzte Stunde vor Weihnachten besinnlich. In den Deutschsprachkursen bringen die Teilnehmer selbst gebackene Leckereien nach Rezepten aus ihrer Heimat mit, heißt es in einem Pressebericht der VHS.

So feierten auch die Deutschkurse der Dozentin Silke Umminger ein internationales Adventsfest, ganz traditionell mit Liedern und einem abwechslungsreichen, internationalen Buffet. Die Kursteilnehmer, die aus den unterschiedlichsten Ländern stammen - von Mexiko über Pakistan, China, den USA, Großbritannien bis Simbabwe - und in Herzogenaurach arbeiten und leben, lernen an der VHS die deutsche Sprache. Neben dem Spracherwerb erleben sie die VHS auch als Ort der Begegnung. Für die Dozenten ist es dem Bericht zufolge immer wieder eine große Freude, mit den Teilnehmern die Traditionen von Weihnachten zu erleben. red