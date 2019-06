Lichtenfels 14.06.2019

Treffen

In der Trauer nicht allein

Der Hospizverein lädt am Mittwoch, 26. Juni, zum "Café für die Seele" ein. Dieses offene Treffen unter dem Motto "In der Trauer nicht allein" findet in den Räumen des Hospizvereins Lichtenfels (Pabste...