In der Synagoge ist "Die Bambergers" ab Montag erneut zu sehen

Wäschekommode mit Fotos





Öffnungszeiten



"Die Bambergers" - Hinter dem Titel verbirgt sich die Ausstellung über die Geschichte einer jüdischen Familie aus Kronach . Erstmals zu sehen war diese im Jahr 2015 in der Kronacher Synagoge . Vom 3. Juli bis zum 30. August ist die Ausstellung erneut zu sehen.Als Georges Segal vor über 20 Jahren sein Elternhaus übernahm, fand er in einer Wäschekommode rund 200 Familienfotos, Ansichtskarten, Briefe und Dokumente aus der Zeit seiner Groß- und Urgroßeltern - meist nicht identifiziert, allenfalls bezeichnet mit Vornamen der Absender oder Feriengrüßen.Der Fund weckte das Interesse von Georges Segals Ehefrau Margaret, einer passionierten Ahnenforscherin. Unter großem Zeitaufwand ordnete sie die Papiere nach Stämmen, Familien und Einzelpersonen in Ordnern.Anhand der Geschichte der Familie Bamberger, deren Kern die neun zwischen 1870 und 1886 geborenen Geschwister bilden, beleuchtet diese exemplarisch die deutsch-jüdische Geschichte in der Zeit zwischen der deutschen Reichsgründung 1871 und dem Drittem Reich beziehungsweise den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Aufgrund des überwältigenden Interesses und auf vielfachem Wunsch wird die Ausstellung nun wiederholt. Es ist eine "schlichte" Ausstellung, die dem gezeigten Thema gut tut und gerecht wird.Die Ausstellung ist von 3. Juli bis 30. August am Sonntag, Dienstag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr, Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet.Weitere Termine sind nach Vereinbarung möglich. Montags ist die Ausstellung geschlossen. Weitere Infos: unter synagoge-kronach.de