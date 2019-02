In der Spielhalle fliegen die Fäuste

Zwei unbekannte Männer beleidigten am Freitagnachmittag in einer Spielhalle in der Mainau einen dort sich aufhaltenden Gast. Als sie von dem 33-Jährigen auf ihr Verhalten angesprochen wurden, schlug ihm einer der Männer unvermittelt ins Gesicht. Der 33-Jährige erlitt durch den Schlag eine Platzwunde an der Unterlippe sowie einen lockeren Zahn. Anschließend verließ der unbekannte Mann die Spielothek. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.