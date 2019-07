In der Seniorenresidenz ist Hedwig Hilbich die Älteste

Als älteste Bewohnerin der Seniorenresidenz am Kurpark in Bad Staffelstein konnte Hedwig Hilbich bei erstaunlicher geistiger Frische ihren 97. Geburtstag feiern.

Die Jubilarin wurde in Seifertsdorf (Schlesien) als zweites von fünf Kindern geboren und ist dort aufgewachsen. Sie erlernte den Beruf der Schneiderin. 1945 musste sie ihre Heimat verlassen.

In Bischberg fand sie mit ihrem Ehemann Alfred, der schon 1993 verstorben ist, eine neue Heimat. Ihr Enkelsohn Tim-Oliver mit Ehefrau Tanja und Urenkel Maximilian besuchen ihre Oma so oft sie können in der Seniorenresidenz "Am Kurpark", und diese erwartet sie immer mit Freude.

Mit einem Ständchen zu ihrem Ehrentag ("Wie schön, dass du geboren bist") überraschten die Mitbewohner im schön dekorierten Saal die Jubilarin. "Unter den netten Mitarbeitern und Mitbewohnern fühle ich mich richtig wohl", erzählte Hedwig Hilbich. Bei "4 gewinnt" und beim Bingo ist sie mit vollem Ehrgeiz dabei.

Bürgermeister Jürgen Kohmann, die Gemeindereferentin Schwester Katharina und alle Mitarbeiter und Mitbewohner wünschten der Jubilarin alles Gute. hkla