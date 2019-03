In der Schön-Klinik heilsame Lieder singen

Am Montag, 18. März, findet um 19 Uhr in der Schön-Klinik das offene Singen von Heil- und Kraftliedern statt. Hierbei handelt es sich um einfache Melodien und Texte verschiedener Kulturen, die mehrfach wiederholt gesungen werden. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Kraftlieder im ersten Teil sind geeignet, neue Energien zu tanken und oft mit Bewegungs- oder Begegnungsritualen verbunden. Damit geht eine entspannte Stimmung und oftmals auch eine gewisse Heiterkeit einher. Der zweite Teil dient eher dazu, zentriert und ruhig zu werden, so dass der Abend dann gut ausklingen kann; Kontakt: Elisabeth Espach, Telefon 09573/7911. red