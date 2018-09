In der Schnaid ist Josef Wiedel fest verwurzelt geblieben

Susanne Deuerling Schnaid — Sichtlich bewegt von den vielen guten Wünschen der Gratulanten feierte Josef Wiedel aus der mittleren Schnaid im Kreise seiner Familie und seiner Freunde seinen 85. Geburtstag. Pater Jan Poja CR und zweiter Bürgermeister Erich Mähringer aus Wallenfels gehörten zu den Gratulanten ebenso wie "sein" Frankenwaldverein, die Feuerwehr und der Erholungsverein Schnappenhammer.

"Ich bin hier in der Schnaid geboren und hier bleibe ich auch bis zuletzt", versichert der Jubilar an seinem Geburtstag. Er hat immer hart arbeiten müssen, 30 Jahre war er auf dem Bau beschäftigt und auch viel auswärts im Rheinland.

In jungen Jahren war sein ganzer Stolz sein Motorrad. "Mit meiner BMW hab ich die schönsten Mädchen rumgefahren", lacht Josef Wiedel, wenn er an seine Jugend denkt. Nach der Geburt von Tochter Sieglinde war es allerdings mit dem Motorradfahren vorbei. In seiner Freizeit war er auch viel beim Frankenwaldverein, Ortsgruppe Schnaid, aktiv. Über 25 Jahre versah er den Posten als "Bankwart" und erhielt auch das goldene Abzeichen für besondere Verdienste.

Früher war er sehr oft beim Holzmachen und bei der Gartenarbeit zu finden. Leider kann der Jubilar diesen Hobbys nicht mehr so gut nachgehen, die Gesundheit macht nicht mehr mit. Aber vielleicht ist das kein großer Verlust, denn im Garten musste so manche Blume daran glauben und das Unkraut blieb stehen.

Eine Aufgabe waren in seinem Leben auch die beiden Enkel Björn und Jessica, die allerdings der Obhut des Großvaters schon lange entwachsen sind. Vor 15 Jahren, kurz nach seinem 70. Geburtstag verstarb seine Frau Elsa.

In den folgenden Jahren traf er seine "alte Jugendliebe" Ursula wieder. Lange Jahre hatten sich die beiden aus den Augen verloren und nun wieder getroffen. Heute ist Ursula die Lebensgefährtin an seiner Seite, so dass noch vielen glücklichen Jahren nichts mehr im Wege steht.