In der Sauna über die Musikauswahl gemotzt

Ein 64-Jähriger besuchte an seinem Geburtstag am Samstag die Sauna in der Obermain-Therme. Während eines Aufgusses war er mit der Musikauswahl des Saunameisters nicht zufrieden, weshalb er diesen mit diversen Ausdrücken bedachte. Daraufhin wurde das Geburtstagskind hinauskomplementiert und erhält nun eine Anzeige wegen Beleidigung plus Hausverbot.