Oberelsbach vor 16 Stunden

In der Rhön unterwegs

"In der Rhön unterwegs - mit Eberhard Maisch" heißt es am Sonntag, 27. Oktober. Gutes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sind erforderlich. Treffpunkt ist um 16 Uhr der Wanderparkplatz am Gangolfsberg...