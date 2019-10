In der Rhön unterwegs mit Michael Dohrmann sind die Teilnehmer am Sonntag, 20. Oktober. Dabei können sie das Spannungsfeld der nachhaltigen Forstwirtschaft im Fokus unterschiedlicher Nutzergruppen erleben. Gutes Schuhwerk und der Witterung angepasste Kleidung sind nötig. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Wanderparkplatz am Gangolfsberg (hinter dem Schweinfurter Haus). Anmeldungen unter: info@nbr-rhoen.de, Tel.: 09774/910 260. sek