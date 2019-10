In der Rhön unterwegs mit Veronika Riess heißt es am Sonntag, 13. Oktober, bei einem Spaziergang in der herbstlichen Natur. Gutes Schuhwerk und der Witterung angepasste Kleidung sind erforderlich.Treffpunkt ist um 16 Uhr am Biosphärenzentrum Haus der Langen Rhön in Oberelsbach. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. sek