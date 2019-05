Eine geführte Wanderung "In der Rhön unterwegs mit Josef Wehner" findet am Sonntag, 2. Juni, statt. Die Tour führt über den wilden Gangolfsberg vorbei an der Basalt-Prismenwand mit den bizarren Felsformationen. Weiter geht es hinab in den "Teufelskeller". Treffpunkt ist um 16 Uhr am Wanderparkplatz am Gangolfsberg hinter dem "Schweinfurter Haus" am Einstieg zum Lehrpfad. Anmeldungen im Biosphärenzentrum "Haus der Langen Rhön", Tel.: 09774/ 910 260. sek