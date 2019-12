In der Reichenbacher Rentner-Agentur bleibt kein Auge trocken

Wer in den Tagen nach dem Jahreswechsel Entspannung und Abwechslung sucht, der ist beim Burschenverein Reichenbach bestens aufgehoben. Der Theatergruppe ist mit dem turbulenten Dreiakter "Ladyknaller" von Beate Irmisch ein Volltreffer gelungen. Die Laienschauspieler um Elmar Hildner, der mittlerweile im 49. Jahr Regie führt, feierten eine glänzende Premiere.

Für das Publikum verging die Zeit wie im Fluge. Ist ja auch kein Wunder bei den drei lustigen Witwen Luise Wackernagel (Tanja Sesselmann), Mary Dimpel (Manuela Lindner) und Mathilde Sanft (Elke Gareis), die nicht gerade mit einer feudalen Rente ihrer verstorbenen Männer gesegnet sind. Große Sprünge können die Damen leider nicht machen.

Kaffeeklatsch mit dem Pfarrer

Die einzige Abwechslung im tristen Alltagsleben ist der wöchentliche Kaffeeklatsch, bei dem die kleinen Likörchen und natürlich Pfarrer Hippes nicht fehlen dürfen. Durch ihn kommen die drei Grazien, die in Reichenbach nur die "Golden Girls" genannt werden, auf die Idee, es noch einmal richtig krachen zu lassen. Sie machen sich kurzerhand selbstständig und gründen die Rentner-Agentur "Wochenend + Sonnenschein - Sie wünschen = Wir planen !"

Um an Kundschaft zu kommen, müssen natürlich Anzeigen geschaltet werden - am besten in ganz Deutschland und Fernost. Texte werden gereimt und Sprüche geklopft. Doch woher das Geld für die Annoncen nehmen? Die drei sind nicht auf den Kopf gefallen und schnorren sich die Kohle schnell zusammen. Schon bald können sie sich vor Kundschaft nicht mehr retten.

Hoffnungsvoll stimmt die drei betagten Grazien schon der erste Anruf. Ein Mann möchte mit ihnen in die Oper nach Bayreuth gehen. Doch manch ein Kunde hat anderes im Sinn. "Der wollte Sex!", ruft Luise empört, nachdem sie den Hörer auf die Gabel geknallt hat.

Doch nach den ersten anstrengenden Wochen machen die ersten haarsträubenden Geschichten in Reichenbach die Runde - von einem Schrottplatz für Greise ist die Rede.

Alle Laiendarsteller gingen förmlich in ihrer Rolle auf. Mit dabei sind noch Marys Sohn Klaus Dimpel als verstaubter Steuerberater (Erik Burkhardt), sein Sohn Heiner (Johannes Färber), Willi Wildmoser (Siegfried Unkauf), Pastor Hippes (Thomas Gareis), Eduard Haflinger (Christian Köstner), seine Tochter Justine (Sabrina Thierauf), Sonnyboy Johannes Heister (Siegfried Sichenender) und Jaqueline Heister (Nicole Kratkai).

Nun aber genug verraten, wer wissen will, wie es ausgeht, muss sich den turbulenten Schwank selbst anschauen. kpw