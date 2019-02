In der Region geht es weiter

Der 60. Stadt- und Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs findet am Mittwoch, 27. Februar, um 14.30 Uhr in der Pausenhalle der Rückertschule statt. Veranstalter sind die Buchhandlung Riemann und die Stadtbücherei Coburg.

Über vorlesewettbewerb.de angemeldete Schulsieger werden von den jeweiligen Veranstaltungsorganisatoren zur Regionalrunde eingeladen. Die Benachrichtigung mit allen Informationen und Rückmeldeunterlagen für das Siegerkind wird an die Schule gesandt. Die betreffenden Kinder melden sich dann, mit unterschriebener Einwilligung der Eltern, verbindlich beim Veranstalter zum Wettbewerb an. Das Vorlesebuch beim Stadt-/Kreisentscheid muss von einem anderen Autor stammen als bei den Vorrunden in der Schule und darf auch kein Titel aus der gleichen Buchserie sein. Ein unbekannter Text wird vom Veranstalter vorgegeben. Eine regionale Jury ermittelt den Stadt- oder Kreissieger, der die nächsthöhere Ebene erreicht. Alle teilnehmenden Kinder gewinnen Urkunden und Buchpreise; die Sieger erhalten zusätzlich Bücher-Schecks, die in allen Buchhandlungen eingelöst werden können. Aktuelles gibt es auf www.vorlesewettbewerb.de. red