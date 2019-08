In der Praxis

Die Martin-Bauer-Group organisierte wieder einen Berufsinformationstag am Standort Vestenbergsgreuth. Viele Jugendliche nutzten die Gelegenheit, sich über die angebotenen neun Ausbildungsberufe und den Dualen Studiengang zu informieren.

Ausbilder und Auszubildende haben an den Ständen über die vielfältigen Aufgaben ihrer Berufe berichtet. Die Azubis haben ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Die Möglichkeit, seinen Lieblingstee zu kreieren, wurde wieder sehr eifrig genutzt. Auch die Führungen im Labor, in der IT, in den Produktionsbereichen, im Lager und in den Werkstätten kamen gut an.

Die Martin-Bauer-Group stellte auch das neue Ausbildungs- und Trainingszentrum für Elektrotechnik vor - eine Werkstatt für Auszubildende, wo sie in Ruhe das Erlernte in die Praxis umsetzen können. Die Resonanz der Besucher war sehr positiv. Auch Ausbildungsleiterin Eva Beier, die zum größten Teil den Tag organisiert hatte, war sehr zufrieden: "Der Berufsinformationstag war für uns wieder ein Erfolg. Wir konnten den Schülern und ihren Eltern zeigen, wie bei uns die Ausbildung abläuft. Es ist schön, dass auch unsere Auszubildenden mitwirken konnten." red