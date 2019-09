In der Pflege Spitze

Bei der Weltmeisterschaft der Pflegeberufe (Worldskills) in Kasan konnte Elisabeth Hölscher aus Bamberg eine Exzellenzmedaille erringen. Nach ihrem Erfolg bei der Europameisterschaft im letzten Jahr (Goldmedaille) wurde ihr aufgrund der gezeigten Leistungen in Kasan nun eine Medaillon of Excellence verliehen.

Die junge Bambergerin hat soeben erst ihre Ausbildung an der Sozialstiftung abgeschlossen und dort auch mit dem Bundestrainer Marcus Rasim aus Frensdorf trainiert. Insgesamt mussten 16 Testprojekte mit unterschiedlichsten Krankheitsbildern bewältigt werden. Mehr als 200 000 Besucher erlebten die Berufsweltmeisterschaften in Russland, bei denen mehr als 1300 Auszubildende aus 68 Nationen in verschiedensten Berufen ihre Weltmeister kürten.

Im Skill 41 Health and Social Care trat Elisabeth Hölscher gegen 18 weitere Auszubildende aus aller Welt an. So waren neben den europäischen Vertretern auch Pflegekräfte aus Asien und aus Südamerika dort am Start. Begeistern konnte die Bambergerin die Wertungsrichter dort vor allem durch ihre sozialen Kompetenzen und ihre Nähe zu den Patienten, heißt es in der Mitteilung. Insgesamt war die Weltspitze sehr eng beisammen, so dass wenige Punkte über den Weltmeistertitel entschieden. red