In der Pfarrgemeinde notiert

Die katholische Pfarrgemeinde lädt am Donnerstag, 14. November, zu einem Seniorennachmittag im Pfarrheim ein.

Die Gedenkveranstaltung aus Anlass des Volkstrauertages findet am Ehrenmal vor der katholischen Pfarrkirche in Altenkunstadt am Samstag, 16. November, im Anschluss an die Vorabendmesse, die um 18 Uhr beginnt, statt.

Ein Vortragsabend mit Professor Kügler ist am Sonntag, 24. November, um 17 Uhr, ebenfalls im Pfarrheim, vorgesehen. Weiterhin sieht der Terminplan nach dem Gottesdienst am Mittwoch, 4. Dezember, um 19 Uhr, die Adventsfeier des Frauenkreises, am Samstag, 7. Dezember, um 18 Uhr das Kinder-Rorate mit Agape und am Sonntag, 8. Dezember, um 18 Uhr ein Benefizkonzert in der katholischen Pfarrkirche, das unter dem Motto: "Musik verbindet" steht, vor. Der Seniorennachmittag findet am Donnerstag, 12. Dezember, um 14 Uhr in gewohnter Weise statt.

Gemeinsam bieten die Altenkunstadter Musikanten und der katholische Kirchenchor am Sonntag, 15. Dezember, eine "Adventliche Stunde" und nach dem Rorate-Gottesdienst am Freitag, 20. Dezember, bereichert die Band "Unikat" den Vorabendgottesdienst am Samstag, 21. Dezember, um 18 Uhr.

Das letzte Konzertereignis findet am Donnerstag, 26. Dezember, um 16 Uhr statt. Hier lässt der Musikverein Altenkunstadt in der katholischen Pfarrkirche am zweiten Weihnachtsfeiertag das alte Jahr ausklingen. Er wird dabei seine Mitglieder und die Zuhörer, auch wenn der Heilige Abend schon vorbei ist, nochmals mit bekannten Weihnachtsliedern unterhalten und besinnliche Weisen zu Gehör bringen. red