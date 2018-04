In der Ortsmitte von Beuerfeld wird gebaut

Etwa zu der Zeit, als die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Sulzdorf aufgehoben und die Baustelle damit in diesem Bereich fertiggestellt wurde, ist in Beuerfeld einen neue Baustelle eingerichtet worden, teilt die Gemeinde Meeder mit. Das bedeutet, dass die Ortsstraße Glender Straße in Beuerfeld seit dem Wochenbeginn zwecks Herstellung von Grundstücksanschlüssen voll gesperrt ist. Die Sperrung wird längstens bis Montag, 30. April, dauern. Die Baustelle kann über die Gemeindeverbindungsstraßen Beuerfeld - Glend, Glend - Sulzdorf und Sulzdorf - CO 17 (Beuerfeld) umfahren werden. red