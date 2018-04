In der Ortsmitte hat es gekracht

Ein Gesamtschaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in der Ortsmitte von Pödeldorf. Ein 50-jähriger VW-Golf-Fahrer, der aus Richtung Memmelsdorf kommend in die bevorrechtigte Bamberger Straße einfahren wollte, hatte einem 49-jährigen Chrysler-Fahrer die Vorfahrt genommen. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.