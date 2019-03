In der Kurve zu weit nach links geraten

Eine leicht verletzte Autofahrerin und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochmittag bei Unterneuses. Eine 23-jährige Mitsubishi-Fahrerin befuhr die Staatsstraße in Richtung Stappenbach, als sie in einer Kurve zu weit nach links geriet und einen entgegenkommenden Traktor streifte. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 11 500 Euro. Die 23-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.