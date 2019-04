In der Kühnlenzpassage ist das Angebot gewachsen

Kronach — "Es ist schön, dass hier nicht alle Kunden auf einmal reingestürmt sind. Man kann in Ruhe schauen und sich etwas aussuchen." Eine Besucherin des 2. Kinderflohmarktes in der Kühnlenzpassage freute sich über die neue Öffnungszeit am Nachmittag und darüber, dass mehr Verkäufer als im letzten Jahr ihre Waren anboten. Veranstalterin Yvonne Waurig-Schneider hatte sich dazu entschlossen, erst am Nachmittag ab 13 Uhr die Türen zu öffnen und das habe zu einem wesentlich entspannteren Einkaufserlebnis geführt.

Der siebenjährige Lennert aus Nordhalben geht mit großen Augen von Stand zu Stand. Er ist auf der Jagd nach einem neuen Stofftier, das in seiner beachtlichen Sammlung Platz finden soll. Er möchte nämlich eine "Kuscheltierparty" veranstalten und dazu braucht er eben ganz viele Kuscheltiere. Und dann stößt er einen Freudenschrei aus: Er hat ihn gefunden, den Minion, der bei ihm sein neues Zuhause finden soll. Seine Eltern Thomas und Christine hat er im Schlepptau. Und die überlegen schon, im nächsten Jahr vielleicht mit einem eigenen Stand am Kinderflohmarkt teilzunehmen.

Hinter einem der Verkaufstische sitzt auch ein bekanntes Kronacher Gesicht: Das "Christkind" Melissa Dörfer, die schon zum zweiten Mal dabei ist. Daneben Christina Hempfling, ebenfalls "ein alter Hase." Sie hat schlagende Argumente, warum sie die Sachen ihrer achtjährigen Tochter Leonie Marie nicht im Internet verkauft: "Des is doch vill schönne, wenn da mit die Leut plaude koost."

Als Dauerbrenner entpuppte sich auch dieses Mal das "Kinderschminken". Hier sitzt unter anderem die sechsjährige Nina, die sich einen halbseitigen Schmetterling von Celine aufmalen lässt. "Sie ist von der ganzen Schminkerei einfach total begeistert. Von mir hat sie das bestimmt nicht", erzählt die Mutter etwas ratlos, aber stolz. Nina gegenüber sitzt die sechsjährige Isabella, die sich als Motiv ebenfalls einen Schmetterling ausgesucht hat. Sie ist schon total gespannt, wie sie hinterher aussehen wird. Und genau das weiß Kinderschminkerin Kathi ganz genau: "Natürlich voll cool." An 43 Ständen konnten in diesem Jahr Verkäufer mit ihrer Kundschaft sprechen, Fragen beantworten und Tipps geben. "Im letzten Jahr waren es nur 32. Und die sind meistens mit Tapeziertischen angerückt, die sehr viel Platz geraubt haben. In diesem Jahr habe ich Biertische zur Verfügung gestellt, das hat Raum geschaffen", erklärte Veranstalterin Yvonne Waurig-Schneider.