In der Kreuzung krachte es

Am Donnerstagnachmittag befuhr eine 40-jährige Renaultfahrerin die Kreisstraße BA 51 von Poxdorf kommend in Richtung Königsfeld. An der Kreuzung zur BA 11 übersah sie den Chevrolet einer 52-Jährigen, die aus Huppendorf in Richtung Königsfeld unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 52-Jährige leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von insgesamt rund 7000 Euro.