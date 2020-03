In der Kreuzung hat es gekracht

Am frühen Freitagnachmittag kollidierten im Kreuzungsbereich Berliner Ring/Memmelsdorfer Straße zwei Autos. Der Unfallverursacher hatte als Linksabbieger ein bevorrechtigtes Fahrzeug übersehen. Die Fahrerin in diesem Auto wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 20 000 Euro. Unaufmerksamkeit kommt teuer Am Freitagmittag gegen 11.45 Uhr krachten im Kreuzungsbereich Moosstraße/Ohmstraße zwei Personenwagen ineinander. Der Unfallverursacher hatte beim Abbiegen das bevorrechtigte Fahrzeug eines 73-Jährigen übersehen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20 000 Euro. Unfall an der Autobahnausfahrt Am Freitagmorgen kollidierten im Bereich der Abfahrt von der A 70 (Anschlussstelle Bamberg) auf den Berliner Ring zwei Autos. Der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Omnibus erwischt geparktes Fahrzeug Am Freitagmorgen touchierte ein 53-Jähriger mit einem Omnibus ein am Fahrbahnrand des Heinrichdamms geparktes Fahrzeug. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 1000 Euro. Der Unfallverursacher verständigte anschließend ordnungsgemäß die Polizei. Fahrrädern fehlt jetzt so einiges Irgendwann zwischen vergangenem Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 17.45 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus dem Innenhof eines Anwesens in der Schützenstraße von zwei hochwertigen und versperrten Fahrrädern jeweils das vordere Laufrad, die Gabel und den Lenker. Wert des Diebesguts: rund 1500 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Herrenrad war gestohlen In den frühen Morgenstunden gelang es Beamten der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, ein Fahrrad, welches ein 32-Jähriger mit sich führte, als Diebesgut zu identifizieren. Das Herrenfahrrad im Wert rund 1000 Euro wurde sichergestellt. Ermittlungen hinsichtlich Diebstahl und etwaiger Hehlerdelikte folgen. Der rechtmäßige Eigentümer darf sich in Kürze über sein zurückgewonnenes Zweirad freuen. Graffiti auf dem Müllcontainer Zwischen vergangenem Dienstagmittag und Freitagmorgen besprühte ein bislang unbekannter Täter die Einhausung eines Müllcontainers im Bereich der Geschäftsgebäude Starkenfeldstraße/ Berliner Ring mit weißer Farbe. Durch das Graffiti entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. pol