In der Kreuzung hat es gekracht

Am Donnerstag um 12.35 Uhr missachtete ein Ford-Fahrer an der Einmündung Don-Bosco-Straße/Pfeuferstraße die Vorfahrt eines VW-Fahrers. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von etwa 4000 Euro, verletzt wurde niemand.. Kennzeichen und Kontrolle verloren Am Donnerstag gegen 18.30 Uhr geriet ein Volvo-Fahrer auf der Autobahnauffahrt zur A 70 in Richtung Bayreuth zu weit nach links und fuhr über einen aufgestellten Leitpfosten. Dabei verlor der Autofahrer sein Kennzeichen. Nach etwa zehn Metern fuhr der Mann dann noch über eine Baustellenbake, weshalb der Standfuß mitten auf der Fahrbahn liegen blieb. Der Autofahrer fuhr einfach weiter. Weil der Standfuß in einer Kurve lag, fuhren noch zwei weitere Autos darüber, die sich dadurch jeweils einen platten Reifen zuzogen. Aufgrund des aufgefundenen Kennzeichens konnte die Polizei den Autofahrer schnell ermitteln. Er wurde zu Hause angetroffen und brachte es bei einem Alkoholvortest auf 0,40 Promille, weshalb eine Blutentnahme und die Einziehung des Führerscheines unumgänglich waren. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf knapp 1500 Euro. Dieb stiehlt Geldbeutel aus Handtasche Bereits am Samstag, 9. November, 19 Uhr, wurde einer Frau, die am Bahnhof im Bereich der Taxistände stand, die Handtasche entrissen. Der unbekannte Täter rannte Richtung Atrium davon und die Geschädigte folgte ihm. In den Arkaden des Atriums fand die 32-Jährige zwar ihre Handtasche wieder, daraus fehlte jedoch der Geldbeutel. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Am Jakobsplatz wurde zwischen Mittwochabend, 19.45 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, ein schwarzer 3er BMW angefahren. Obwohl der bislang noch unbekannte Unfallverursacher Sachschaden von etwa 500 Euro angerichtet hatte, flüchtete er von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Halter entsteht Schaden von 2000 Euro Am Donnerstagnachmittag zwischen 15 und 16.50 Uhr wurde in der Adolf-Kolping-Straße ein schwarzer Audi A 5 am linken Fahrzeugheck angefahren. Der Unfallverursacher hinterließ an dem Pkw Sachschaden von etwa 2000 Euro und machte sich anschließend aus dem Staub. pol