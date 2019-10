In der Kreuzung hat es gekracht

Zu einem Zusammenstoß kam es am Dienstagnachmittag, als eine 51-jährige Hyundai-Fahrerin im Kreuzungsbereich Ahornstraße/Eichenweg in Breitengüßbach die Vorfahrt eines Kleintransporters missachtete. Die Frau erlitt beim Zusammenprall leichte Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Breitengüßbach war an der Unfallstelle zum Abbinden von ausgelaufenen Betriebsstoffen im Einsatz.