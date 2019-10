An der Einmündung Mainstraße/Hallstadter Straße in Staffelbach übersah am Montagvormittag ein 80-jähriger Opel-Fahrer eine vorfahrtsberechtigte 25-jährige Mercedes-Fahrerin. Beim Zusammenstoß zog sich die 25-Jährige leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von geschätzten 5500 Euro.