Im Kreuzungsbereich der Staatsstraße 2261 übersah am Mittwochmorgen ein 22-jähriger BMW-Fahrer eine vorfahrtsberechtigte 38-jährige Opel-Fahrerin. Beim Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Beide Fahrzeugführer zogen sich leichte Verletzungen zu.