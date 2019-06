In der Kreuzung hat es gekracht

Leicht verletzt wurde eine Autofahrerin am Dienstagmorgen bei einem Unfall am Berliner Ring. Die 40-jährige VW-Fahrerin hatte an der Kreuzung zur Memmelsdorfer Straße einen Hyundai übersehen und zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Unfallverusacher sucht das Weite Zwischen 10.30 und 17.30 Uhr wurde am Dienstag ein auf dem Parkplatz der Kunigundenkirche geparkter VW Passat an der hinteren Stoßstange angefahren. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern. 1000-Euro-Gewinn im Visier Mittwochnacht um 2.30 Uhr unterhielt sich ein 45-Jähriger in einer Gaststätte in der Kleberstraße mit einem Mann und erzählte ihm, dass er 1000 Euro gewonnen hätte. Kurze Zeit später ging er mit dem Unbekannten zum Rauchen vor die Tür, während er seinen Rucksack neben den Spielautomaten in der Gaststätte stehen ließ. Unter dem Vorwand, auf die Toilette zu müssen, ging der unbekannte Mann zuerst wieder zurück ins Lokal. Als der 45-Jährige zurück in die Gaststätte kam, waren sein Rucksack und auch der seiner Frau sowie der Unbekannte verschwunden. Das gewonnene Geld befand sich zum Glück nicht im Rucksack.

Jugendliche auf frischer Tat ertappt An der Paketstation am Bahnhof fielen einem Zeugen Mittwochnacht um 3.20 Uhr zwei Personen auf, die versuchten, eine Pakettüte aus einem Postschlitz zu ziehen. Die herbeigerufene Polizeistreife konnte ein zwölfjähriges Mädchen und einen 14-jährigen Jungen antreffen. Die beiden gaben die Tat zu. Sie wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Fahrraddieb konnte gestellt werden Von einem Fahrradabstellplatz in der Pödeldorfer Straße wurde am Dienstag gegen 15.30 Uhr ein unversperrtes Fahrrad entwendet. Die Besitzerin hatte es dort nur kurz abgestellt. Ein Zeuge hatte einen Mann beobachtet, der mit dem Rad davonfuhr. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrrad schließlich auf dem Balkon eines Bewohners der Ankereinrichtung Oberfranken aufgefunden werden. Der Dieb streitet die Tat ab. Langfinger hat es auf Turnbeutel abgesehen In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde einer Frau am Maxplatz ein Turnbeutel aus dem Fahrradanhänger gestohlen. Im Beutel befand sich neben persönlichen Papieren auch das Handy der Geschädigten. Dieb beleidigt Polizeibeamte Ein Mitarbeiter der Tankstelle in der Von-Ketteler-Straße teilte der Polizei am Mittwoch um 4 Uhr den Diebstahl einer Duftdose mit. Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der Verdächtige unkooperativ, baute sich vor den Beamten auf und bezeichnete sie als "Lackaffen". Seine Begleiter forderte er auf, die polizeilichen Maßnahmen zu filmen. Diese mussten von weiteren Beamten davon abgehalten werden, während der 28-jährige Verdächtige trotz massiver Gegenwehr zum Polizeifahrzeug gebracht wurde. Schmierer wird in Toilette tätig In der Toilette einer Gaststätte in der Oberen Sandstraße "verzierte" am Dienstag zwischen 21.30 und 22.30 Uhr ein Unbekannter die Wände und Sanitäranlagen mit einem schwarzen Edding-Stift. Der Schaden beträgt 500 Euro. Fahrraddiebe halten Polizei auf Trab Im Zeitraum von Samstag bis Dienstagmorgen wurde ein in der Brennerstraße abgestelltes weißes Mountainbike der Marke Scott Hardtrail entwendet. Das Rad war versperrt und hatte einen Zeitwert von 600 Euro. Im Kirschenweg wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein weißes Haibike Xduro RC im Wert von 2000 Euro gestohlen. Das Fahrradschloss wurde aufgesägt und am Tatort zurückgelassen. Das

E-Bike wurde entwendet, obwohl sich der Akku nicht am Rad befand. Bierflasche verrät betrunkenen Fahrer Bei einer Kontrolle eines VW-Fahrers am Mittwoch um Mitternacht in der Kunigundenruhstraße hatte dieser in der Mittelkonsole eine geöffnete Bierflasche stehen. Der 25-Jährige erzielte beim Test am Alkomaten einen Wert von 0,72 Promille, weshalb ihn ein Bußgeld und ein Fahrverbot erwarten. Halter entsteht Schaden von 1500 Euro Bereits am Freitag, 7. Juni, in der Zeit von 8 bis 15 Uhr wurde an einem Parkplatz in der Herzog-Max-Straße ein BMW beschädigt. Bei dem Fahrzeug war die vordere Stoßstange am Radkasten aus der Verankerung gerissen, wodurch ein Schaden in Höhe von 1500 Euro entstand. VW Polo hat jetzt

einen großen Kratzer An einem in der Hainstraße am Fahrbahnrand geparkten VW Polo wurde am Montag zwischen 17 und 19.30 Uhr der hintere linke Kotflügel beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hinterließ einen Kratzer beziehungsweise einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt bittet um Zeugenhinweise. Handtaschendieb greift auf Brücke zu Bereits am Samstag in der Zeit zwischen 22.15 und 23 Uhr wurde einer 29-Jährigen das Handy aus der Handtasche gestohlen. Die Frau saß zu diesem Zeitpunkt auf der Unteren Brücke und hatte ihre Tasche auf dem Boden vor ihren Füßen abgelegt. Vandalen am Musikpavillon im Hain In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde am Musikpavillon die Brüstung beschädigt. Der geschätzte Sachschaden liegt bei 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Stadt zu melden. pol