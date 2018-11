In der Kreuzung hat es gekracht

An der Kreuzung Kirschäckerstraße/Rodezstraße übersah am Montagmorgen der Fahrer eines Kleintransporters einen vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer, weshalb die beiden Fahrzeuge ineinander krachten. Der 22-jährige Zweiradfahrer verletzte sich glücklicherweise nur leicht, musste aber dennoch mit dem Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden. Am Roller entstand Totalschaden in Höhe von etwa 1000 Euro; der Kleintransporter kam mit rund 2000 Euro Sachschaden davon. Schmierereien in der Universität Sachschaden von mindestens 400 Euro hinterließ ein Unbekannter innerhalb des Universitätsgeländes in der Bamberger Innenstadt. Der Schmierfink verunglimpfte etliche Wände und Schilder mit grüner Farbe. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen. Halter entsteht Schaden von 1000 Euro Zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr, und Montag, 11 Uhr, wurde im Bereich Michelsberg/Storchsgasse ein schwarzer Hyundai an der vorderen rechten Stoßstange angefahren und Sachschaden von etwa 1000 Euro hinterlassen. Der Unfall wurde von Zeugen beobachtet, weshalb die Polizei den Verantwortlichen schnell ermitteln konnte.

Polizei schnappt "Spendensammler" Zwei Männer im Alter von 22 und 29 Jahren schnappte die Polizei Montagnachmittag in der Innenstadt. Die beiden sammelten dort angeblich für taubstumme und behinderte Menschen Geld. Hierbei gingen sie teilweise massiv verbal auf die "Spender" zu, die auch körperlich bedrängt wurden. Bei der Festnahme verschluckte ein Mann einen Spendenzettel, sein Mittäter zerriss seinen. Offensichtlich ergaunerten die beiden Männer knapp 200 Euro, allerdings konnte bei ihnen nur noch knapp 80 Euro Bargeld aufgefunden und auf Weisung der Staatsanwaltschaft sichergestellt werden. Die beiden Täter waren laut Polizei bereits überregional einschlägig wegen der Betrugsmasche in Erscheinung getreten, weshalb sie sich erneut strafrechtlich verantworten müssen.

Unbekannter beschädigt Türschloss Ein unbekannter Täter hat zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 19 Uhr, einen spitzen Gegenstand in das Türschloss einer Wohnungstür an einem Anwesen An der Spinnerei geschlagen. Das Schloss ist nicht mehr zu öffnen, weshalb dem Wohnungsbesitzer Sachschaden von etwa 300 Euro entstanden ist. pol