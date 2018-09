In der Kreuzung hat es gekracht

Blechschaden in Höhe von rund 6000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend an der Kreuzung Hauptstraße/Mühlweg in Königsfeld ereignete. Dort missachtete eine 80-jährige Opel-Fahrerin die Vorfahrt eines 18-jährigen Autofahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam.