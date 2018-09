In der Kreuzung hat es gekracht

Eine 18-jährige Mitsubishi-Fahrerin stieß am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr beim Abbiegen vom Berliner Ring in die Zollnerstraße mit einem bei Grünlicht geradeausfahrenden 52 Jahre alten Seat-Fahrer zusammen, der bei der Kollision leicht verletzt wurde. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro.