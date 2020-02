In der Kirche wird gelacht

Darf man eigentlich in der Kirche lachen? Man darf, und das sogar richtig laut! Deshalb lautet das Motto des nächsten Faschingsgottesdienstes "Freude, als Vorgeschmack des Himmels". Das KiGo-Team lädt dazu am Sonntag, 16. Februar, um 10 Uhr in die Pfarrkirche St. Thomas in Wallenfels ein.

Am Beispiel der Hochzeit von Kana wird darüber nachgedacht, warum Jesus so daran gelegen ist, dass die Menschen in Freude feiern können. Er hat sechs Krüge mit Wasser füllen lassen und daraus Wein gemacht. So konnte die Hochzeitsfeier fröhlich fortgesetzt werden. Die Wallenfelser Garde hat ihr Kommen zugesagt und die Organisatoren freuen sich auch auf die Faschingsprinzen. Passend zum Fasching dürfen alle Gottesdienstbesucher kostümiert und geschminkt erscheinen. Nur auf Spielzeugwaffen soll auch heuer wieder verzichtet werden.

Im Rahmen des Gottesdienstes wird für die Aktion Schulgeld der Erzdiözese Bamberg gesammelt. Im Jahr 2007 startete die Diözese eine Bistumspartnerschaft mit Thies im westafrikanischen Senegal. Seit nahezu zehn Jahren übernimmt dabei das Vorbereitungsteam für die Kinder-und Familiengottesdienste in der Pfarrei St. Thomas Schulpatenschaften. Im Rahmen der Aktion wurde seitdem von Wallenfels aus senegalischen Kindern der Besuch einer Grundschule und damit der Zugang zu Bildung ermöglicht. red